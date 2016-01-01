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CES 2017 dünya devlerini buluşturdu Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2017, 3 bin 800'den fazla firmayı, 150 ülkeden 165 bini... Teknoloji
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Yerli yazılım sektörüne destek Yüksek Planlama Kurulu, Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı'nı kabul etti. Buna... Teknoloji
Apple'dan 1 milyar dolarlık yatırım ABD'li teknoloji devi Apple'ın, Japon telekomünikasyon ve internet devi SoftBank'in teknoloji fonu... Teknoloji
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