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81 ilin "şehircilik anayasası" çıkacak Şehircilik Şurası Yönlendirme Kurulu Başkanı Tuzcuoğlu, 3 ay sürecek "Şehircilik Şurası"nda 81... Emlak
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KYK "siber beyin" arıyor Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, "KYK Siber Beyin Arıyor"... Teknoloji
Mermisi saniyede 3 kilometre gidiyor Patlayıcı ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle tetiklenen silah, saniyede... Teknoloji
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