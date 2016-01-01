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Muhtemel referandum tarihini açıkladı

Muhtemel referandum tarihini açıkladı

Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde yeni Bakanlar Kurulu toplantısı

Foto Galeri Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde yeni Bakanlar Kurulu toplantısı

15 Temmuz maratonu düzenlenecek

15 Temmuz maratonu düzenlenecek

22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı yurda döndü

Foto Galeri 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol milli takımı yurda döndü

Günde 1 dolara dünya markaları için ter döküyorlar

Tarlada kilosu, Starbucks'ta fincanı 3 dolar

İsrail'den Filistinliye Servet Teklifi

Foto Galeri İsrail'den Filistinliye Servet Teklifi

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