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Ataşehir'de atölye yangını Ataşehir'de bir atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güncel
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