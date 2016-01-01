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"Cumhurbaşkanlığı sistemi daha kalıcı bir istikrar getirecek"

TBMM'de Kelepçeli Eylem

Foto Galeri TBMM'de Kelepçeli Eylem

Gaziantep'e Brezilyalı futbolcu

Gaziantep'e Brezilyalı futbolcu

İşitme engelli taraftara

Foto Galeri İşitme engelli taraftara "çirkin ve kötü tezahürat" cezası

Rivlin, Trump’ı Kudüs’e davet etti

Rivlin, Trump’ı Kudüs’e davet etti

Mali'de cuma namazı

Foto Galeri Mali'de cuma namazı

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