Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası
Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı.
Kadıköy'de 2016 yılı Ağustos ayında bir mekanda sahne alan sanatçı Zuhal Olcay, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dalga geçer şekilde parmak hareketi yaptı. Bu hareketi olaydan 2 gün sonra 155 polis ihbar hattına ihbar edildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de konuyu bir CD ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.
Sanatçının 2010 yılında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirten mahkeme, 10 aylık hapis cezasını bu nedenle ertelemedi. Tarafların dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor. Üst mahkeme kararı onarsa Olcay'ın cezası 1 yıldan az olduğu için denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabilecek.
Kaynak: Ajanslar