Son Dakika!
22 Mart 2018 12:49 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 16:42

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı.

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Kadıköy'de 2016 yılı Ağustos ayında bir mekanda sahne alan sanatçı Zuhal Olcay, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dalga geçer şekilde parmak hareketi yaptı. Bu hareketi olaydan 2 gün sonra 155 polis ihbar hattına ihbar edildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de konuyu bir CD ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Görüntülerle ilgili hazırlanan raporda, Zuhal Olcay'ın "Boş vermişim dünyayı" adlı şarkıyı söylediği, ardından müziğe uyumlu bir şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm" şeklinde şarkıya uyarladığı anlatıldı. Olcay'ın bu esnada bir yandan şarkı söylerken bir yandan da el işareti yaparak izleyicilere gösterdiği kaydedildi. Hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı sanık Olcay hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Mahkeme hakimi "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Olcay'ın önce 1 yıl hapsine karar verdi. Olcay'ın 'iyi hal' indirimiyle cezası 10 aya düştü.

Sanatçının 2010 yılında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirten mahkeme, 10 aylık hapis cezasını bu nedenle ertelemedi. Tarafların dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor. Üst mahkeme kararı onarsa Olcay'ın cezası 1 yıldan az olduğu için denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabilecek.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler:


0Yorum Yap