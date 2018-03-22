Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Kadıköy'de 2016 yılı Ağustos ayında bir mekanda sahne alan sanatçı Zuhal Olcay, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dalga geçer şekilde parmak hareketi yaptı. Bu hareketi olaydan 2 gün sonra 155 polis ihbar hattına ihbar edildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de konuyu bir CD ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Görüntülerle ilgili hazırlanan raporda, Zuhal Olcay'ın "Boş vermişim dünyayı" adlı şarkıyı söylediği, ardından müziğe uyumlu bir şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm" şeklinde şarkıya uyarladığı anlatıldı. Olcay'ın bu esnada bir yandan şarkı söylerken bir yandan da el işareti yaparak izleyicilere gösterdiği kaydedildi. Hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.