Zonguldak'taki Sosyal Medyadan Terör Propagandası

Zonguldak'ta, Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımda bulundukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, sosyal medya hesaplarından harekat aleyhinde paylaşımda bulundukları ve terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan firari şüphelilerden H.B.K'yi gözaltına aldı.

Böylece gözaltı sayısı 5'e yükselirken, firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün il genelinde farklı adreslere düzenledikleri operasyonda K.G, Y.G, S.B.K. ve R.İ'yı gözaltına almıştı.