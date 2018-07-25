Zonguldak'ta hastane kanalizasyonunda 2 cenin bulundu

Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda temizlik yapan işçiler 15 haftalık cenin buldu. Bu kanalizasyonda 16 gün önce de cenin bulunmuştu.

Ereğli Devlet Hastanesi'nin kanalizasyonunda sabah saatelerinde temizlik yapan belediye işçileri, cenini fark etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçiler, polisi arayarak durumu haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenin kanalizasyondan çıkarılarak el arabasına konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra cenin Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AYNI KANALİZASYONDA BİR CENİN DAHA BULUNMUŞTU

Aynı kanalizasyonda 9 Temmuz'da da 15 haftalık cenin bulunmuştu. Polisin yaptığı çalışmanın ardından cenini D.A. (27) adlı kadının hastane tuvaletinde düşürdüğü ortaya çıkmıştı. D.A. ifadesinde kanaması nedeniyle hastaneye gittiğini, tuvaletteyken düşük yaptığını daha sonra fark ettiğini ve korkusundan kimseye söyleyemediğini anlatmıştı. D.A., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Ajanslar