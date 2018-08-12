Zıpkın ile balık avlayacaktı: Arkadaşını yaraladı!

Mersin'de su altında balık avlamak isteyen Şahin K.'nin bel bölgesine, arkadaşının sıktığı zıpkının mili saplandı. Şahin K.'nin vücudundaki mil, itfaiye ekibince kesilip,operasyonla alındı.

Zıpkınla balık avlamak için dün akşam ilçenin kıyı şeridine giden Şahin K., su altı kıyafetlerini giyerek, arkadaşıyla beraber denize girdi. İkili, yüzerek, balık yuvalarının olduğu bölgeye gitti. Bu sırada arkadaşının sıktığı zıpkının mili, Şahin K.'nin bel bölgesine saplandı.

ZIPKIN TESTEREYLE KESİLDİ



Su yüzeyine çıkıp, acı içinde çevredekilerden yardım isteyen Şahin K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorun ilk müdahalesi sonucu milin kesilmesi gerektiği anlaşılınca hastaneye itfaiyeekibi çağırıldı. İtfaiye ekiplerinin elektrikli mini testereyle keserek, küçülttüğü mil, operasyonla Şahin K.'nin bel bölgesinden çıkarıldı.

Şahin K.'nin hastanedeki tedavisine devam edildiği belirtildi. Polis, zıpkınla arkadaşını yanlışlıkla vuran ve ismi açıklamayan kişiyi, ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü.

Kaynak: DHA