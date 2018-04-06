Zindaşti ve adamları gözaltında…

İstanbul polisinin uluslararası bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi yakalandı. Zindaşti'nin kızı ve şoförü Büyükçekmece’de silahlı saldırıda öldürülmüştü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen İranlı Naci Şerifi Zindaşti ve 9 adamını bu sabah düzenlediği operasyonda gözaltına aldı. Kızı ve şoförü silahlı saldırıda öldürülen Zindaşti’nin uyuşturucu hesaplaşması nedeniyle bu saldırıda kendisinin hedef alındığı iddia etmişti. Zindaşti aynı zamanda Ergenekon soruşturmasında ‘gizli tanık’ olarak ifade vermişti.

Kaynak: Ajanslar