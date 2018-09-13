Zimbabve'de kolera salgınından ölenlerin sayısı 21 oldu

Zimbabve'nin başkent Harare'de kolera salgınından ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği açıklandı.

Afrika ülkesi Zimbabve’de yaşanan kolerasalgınında bilanço artıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada salgında ölenlerin sayısının 21’e yükseldiği ifade edildi.

HALKA AÇIK TOPLANTILAR YAPTI

Zimbabve polis sözcüsü Charity Charamba, yaptığı açıklamada, kolera salgınını kontrol altına alma amacıyla Harare’de protestolar gibi ‘halka açık toplantıların’ yasaklandığını ifade etti. Zimbabve Sağlık Bakanı Obadiah Moyo, koleradan etkilenenlerin sayısının 2 binden 3 bin 67’ye yükseldiğini açıkladı.

Zimbabve’de 2008 yılında yaşanan kolera salgınında 4 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, koleradan etkilenen 40 bin kişi tedavi edilmişti.

Kaynak: Ajanslar