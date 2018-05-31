Zidane, Real Madrid'den istifa etti

Zidane yaptığı basın toplantısıyla Real Madrid teknik direktörlüğünden istifa ettiğini açıkladı.

Real Madrid'de istifa şoku yaşanıyor. Takımın efsane futbolcularından olan aynı zamanda teknik direktör olarak da son 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zinedine Zidane istifa etti.

Real Madrid'den bir anda basın toplantısı açıklaması

Bu karar hem İspanyol hem de dünya futboluna bomba gibi düşerken, her şey Real Madrid'in TSİ 13.00'da bir basın toplantısı duyurusu yapmasıyla başladı. İspanyol medyasında bir anda "Zidane ya istifa edecek ya da sözleşmesini uzatacak" yorumları yapılırken daha sonra ise "Zidane istifa etti" haberleri bir anda yayıldı.

Fransız teknik adam, başkan Florentino Perez'le çıktığı basın toplantısında canlı yayında takımı bıraktığını açıkladı.

Kaynak: ajanslar