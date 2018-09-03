Zeytinli Rock Festivali'nin ardından kalan çöpler büyük tepki topladı!

Balıkesir Edremit Zeytinli Dalyan Sahili'nde düzenlenen festivale bu sene 250 bin kişi katıldı.

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği ve 5 gün süren Zeytinli Rock Festivali sona erdi.

ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ



Balıkesir Edremit Zeytinli Dalyan Sahili'nde düzenlenen festivale bu sene 250 bin kişi katıldı.

Yalnız festivalden daha çok festivalin ardından denizde, plajda ve festival alanındaki çöpler tepki topladı.



Festivale gidip eğlenmeyi bilen insanların, çöplerini yere değil de çöp kutusuna atması gerektiklerini nasıl bilmedikleri ise akıllarda soru işareti.

Vatandaşlar ise haber kanallarının Whatsapp hatlarına alandan bazı fotoğrafları göndererek durumu gözler önüne serdi!

Kaynak: Ajanslar