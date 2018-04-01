Zeytin Dalı için marş yazdı

İzmirli sanatçı Muharrem Aygün, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için marş yazdı.

Yaptığı açıklamada öğrencilik yıllarından itibaren müziğin içinde olduğunu, 5 yıldır da profesyonel olarak bu konuda uğraş verdiğini, çok sayıda türkü ve marş hazırladığını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın kendisini duygusal açıdan çok etkilediğini belirten Aygün, "Harekat başladığında tankın üzerinde bir askerimiz muhabirin "İstikamet nereye?" sorusuna "Kızılelma" cevabını vermişti. Anne babasına da 'vatan için gidiyoruz beklemesinler' mesajını göndermişti. Ben çok duygulandım. Askerlerimizin coşkuyla uğurlanması da beni çok etkiledi." dedi.

Terörle mücadele eden Mehmetçik'e moral vermek için marş hazırlamak üzere çalışmaya başladığını, o günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da terörle mücadele eden kahramanlar için marş yapılması çağrısında bulunduğunu kaydeden Aygün, "Kızılelma" adını verdiği eserinin de bu çağrının amacına yönelik güzel bir tevafuk olduğunu dile getirdi.

Aygün, "Samimiyetle, maddi bir beklenti olmaksızın yapılan bir eser oldu. Video paylaşım sitelerine yüklediğimiz günden itibaren çok güzel tepkiler almaya başladık. Eser sosyal medyada da hızlıca yayıldı. Yaptığımız eserlerden bize dijital hak gelirleri dediğimiz ekonomik bir dönüş oluyor. Dijital hak gelirlerinin tamamını Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız." diye konuştu.

Ordu, Giresun ve Bayburt'tan konser davetleri aldığını, bunlara katılacağını da kaydeden Aygün, "Kızılelma" marşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda da seslendirmek istediklerini dile getirdi.