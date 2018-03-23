Zeytin dalı harekatına suriyeli öğrencilerden destek

SAKARYA/KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması dolayısıyla lokma dağıttı.

Suriyeli Öğrenciler Platformu ve Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından kampüste cuma namazı sonrası düzenlenen lokma dağıtımında konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Türk milletinin bin yıldır İslam'a hizmet ettiğini söyledi.

Batı'nın Türkiye'yi ve İslam'ı bozmak için kıskaca aldığını ifade eden Yaşar, "Bizim de bu kıskacı yıkmak için bazı çalışmalar yapmamız gerekiyordu. Şu anda Türk ordusu orada bunun uğraşını veriyor. Türk ordusu orada işgalci değil, tamamen İslam'ın geleceğini yaşatmak için bulunuyor. İnşallah bu millet İslam için bayraktarlık yapmaya devam edecektir. Zaferi de Allah daim olarak bu millete hediye edecektir. Onun için bekliyoruz, dua ediyoruz." diye konuştu.

Suriyeli öğrencilerin bu zafer neticesinde lokma dağıttığını aktaran Yaşar, "Suriyeli öğrencilerimiz, özellikle Afrin'in zaferle neticelenmesi sonrası bize, milletimize teşekkür etmek sebebiyle bu organizasyonu yaptılar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

KBÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Suriyeli Muhammed Derviş de Türk ordusuna minnettar olduklarını belirtti.

Türk halkına, Türk ordusuna teşekkür eden Derviş, "Mehmetçikimizin ve Özgür Suriye Ordusu'nun girdiği yerlerde güzellik, huzur ve mutluluk olacağına inanıyoruz. Biz Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği gibi 'İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da teşekkür etmez.' şuuruyla Suriyeli öğrenciler olarak burada Türk milletine canı gönülden teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu

Suriyeli öğrenciler tarafından cuma namazı sonrası lokmalar dağıtıldı.

- Sakarya Üniverisitesi'nde basın açıklamalı destek

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi öğrenciler de Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Kampüs Camisi önünde cuma namazı sonrasında Türk bayrağı, "Mehmetçik'in yanındayız" ve "Afrin" yazılı dövizler taşıdı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan öğrenciler adına basın açıklama yapan Eren Salih Aksu, harekatın TSK'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatıldığını anımsattı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan süreci bölgedeki yerel halkın da desteklediğini aktaran Aksu, "Afrin'de işimizin olmadığını düşünenler, Batı'nın tepkisinden korkanlar şunu bilmelidirler ki eski Türkiye artık yok. Kendi geleceğini kendisi tayin eden, karar alırken Batı'nın onayını değil, milletinin onayını alan büyük ve güçlü Türkiye var. Sınırlarını tehdit eden kim olursa olsun, dünyayı onlara dar edecek güçlü bir Türkiye var. Ordumuzun Afrin, YPG, PYD gibi türevlerinin, alfabede harf bırakmadığı terör örgütlerine karşı kendi sınırlarımız ve orada yaşayan masum halkı koruma adına yürütmüş olduğu haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sadece kendi menfaatleri için hareket edemeyeceğini dile getiren Aksu, "Bunun için Arakan'daki, Irak'taki, Balkanlar'daki, Kafkaslar'daki, Kuzey Afrika'daki kardeşlerimize yüreğimizi açtığımız gibi Afrin'de zulüm gören mazlumları da yalnız bırakamayız." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.