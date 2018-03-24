Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destekler sürüyor.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve üyeler, harekata destek kapsamında Hatay'ın Hassa ilçesinde geldi. Dernek üyeleri, Mehmetçik için yanlarında getirdikleri kurbanı kesip belediye yetkililerine teslim etti.

Dernek Başkanı Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'de Türk ordusunun önemli bir başarı elde ettiğini belirterek "Sivillere zarar vermeden sadece terör örgütü mensuplarına karşı büyük bir zafer kazandık. Ordumuza moral desteğine geldik." dedi.

Duman, her zaman Türk ordusunun yanında olduklarını ifade etti.

Antalya Yörük İl Beyi Hamdi Sarıca da harekat kapsamında 15 Mart'ta Afrin'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyetini yerine getirmek istediğini belirterek "Şehidimizin bir vasiyeti vardı. Devletin vereceği tazminatla anne babasını hacca gönderilmesini istemiş. Şehidimizin anne babasını hacca göndermek istiyorum" diye konuştu.

Oğlunun olduğu birliğe fındık ve çay verdi.

Giresun'un Dereli ilçesinden Hassa'ya gelen Ahmet Akyol da Zeytin Dalı Harekatı'nda Suriye sınırında görev yapan oğlu ve silah arkadaşları için çok sayıda fındık ve paket çay getirerek bunları askeri birliğe teslim etti.

Dörtyol ilçesinde de ilköğretim okulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatında görev alan askerlere yazdıkları mektupları teslim etmek üzere ilçe jandarma komutanlığındaki askerleri ziyaret etti.

Burada askerlerce karşılanan öğrenciler, beraberinde getirdikleri mektupları ve Türk bayraklarını jandarmaya teslim etti.

Mersin'in Mut ilçesinde eğitim veren bir özel okul tarafından başlatılan "Zeytin Dalı Barış ve Umut Projesi" kapsamında, Afrin'deki çocuklar için hazırlanan oyuncaklar bölgeye gönderildi.