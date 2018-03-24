Afrin'de Tuzaklar Temizleniyor

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan el yapımı patlayıcılar ile bubi tuzakları temizlenmeye devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan el yapımı patlayıcılar ile bubi tuzakları temizlenmeye devam ediliyor.

Afrin'in Kezyan yerleşim yerinde 4 mayın ve el yapımı patlayıcı tuzağı tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Şeyh Hadid bölgesinde de tespit edilen tünel girişlerinde 10 elektrikli fünye imha edildi.