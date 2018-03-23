Zeybekci'den tekstil ve konfeksiyon yatırımcılarına müjde

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "En kısa sürede tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar artık teşvik kapsamına alınacak." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." dedi.

Bakan Zeybekci, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdiği törene katıldı.

Nihat Zeybekci törende, "En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, ABD'nin çelik sektörüyle ilgili kararına ilişkin, "Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la görüşmesinin detaylarının bu bölümü açıklanmadı, en önemli başlıklarından biri de buydu. Bütün detayları ile kendilerine vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda ABD Başkanı ile konu görüşüldü, pazartesi de ilgili bakanla bizim görüşmemiz olacak." dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB) 2017 yılında en çok ihracat gerçekleştiren üyelerini ödüllendirdiği törende Zeybekci, konuşmasına şehitleri anarak başladı.

Dünyada hiçbir milletin Türkler kadar şehit vermediğini, tarihten bugüne milli davanın her safhasında yaklaşık 7-8 milyon şehit verildiğini dile getiren Zeybekci, Türk milletinin tarih boyunca, eğilmediğini, esir edilmediğini, diz çökmediğini, aman dilemediğini anımsattı.

Nihat Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bunu bilmeyenler Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kurgular yaparlar, bunu bilmeyenler Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışırlar, bunu bilmeyenler Türkiye ile savaşmaya kalkarlar. Sonları hep hüsran oldu, tarih boyunca da hep hüsran olacaktır. Hiç kimse merak etmesin, Türkiye'ye tuzak kuranlar, ağzının suyunu akıtanlar, ancak ve ancak avuçlarını yalarlar. Sabrımız zafiyetimiz, suskunluğumuz acziyetimiz zannedildi, halbuki çok da açık söylemiştik, 'Yapmayın, bu milletin geleceği ile oynamayın' diye. Burada açıkça söylüyoruz, güney sınırlarımız bizim Çanakkalemizdir, Dumlupınarımızdır, Maraşımız, Erzurumumuzdur. Bu milletin sabrını zorladığında, başlarına gelebilecekleri herkes iyi bilsin. Şehitlerimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye'yi tehdit eden dünyanın neresinde olursa olsun, tepelerine çökeceğiz. Bu Irak olur, Suriye olur, nerede olursa olsun..."

Türkiye ekonomisi için yapılan çalışmaların önemine dikkati çekerek, iktisat, ekonomi, üretim, büyüme gibi alanlarda yaşanan gelişmelerin ülkelerin geleceği için önemli olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin kalkınması için ihracatın önemine dikkati çekti.

Bakan Zeybekci, geçmişte ihracat seferberliği kapsamında ilk çalışan sektörün de tekstil sektörü olduğunu, ihracatta gelinen noktanın önemli seviyelere ulaştığını belirterek, "Türkiye'de tekstilin sonu asla ve asla gelmeyecek. Türkiye tekstilde farklı boyutlara geçerek devam edecek. Tekstil ve konfeksiyon ilelebet bu topraklarda olmaya devam edecek." dedi.

Dünyada yaşanan değişim ve dönüşüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, ticaret alışkanlıklarından ihracata kadar çok şeyin değiştiğini belirterek, "Her yıl elektronik ticaret bir önceki yıla göre kendi içinde yüzde 15-16 oranında artıyor. Yaklaşık 5 sene sonra dünya ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı e-ihracat haline dönüşecek. " ifadelerini kullandı.





