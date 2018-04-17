İşte o mucizevi bitki zerdeçalın faydaları

Sağlık için oldukça faydalı bir baharat olan zerdeçalın değerini pek bilen yok. İşte o şifalı mucizevi bitki zerdeçal..

Hint safranı olarak da bilinen, tadı köriye ve safrana benzeyen zerdeçal, uzun yıllardır medikal özellikli antioksidan baharatlar arasındaki önemini koruyor. Dünyada kanserle mücadelede etkisi ispat edilmiş en önemli bitki bilim dünyasında zerdeçal olduğu bilinir. Türkiye'deki ekimi ilk defa Antalya'da başlayan zerdeçal kanser hücrelerini öldürüp gelişimini engelliyor.

.Vücutta oluşacak iltihaplanmaları önlüyor, var olan iltihaplanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor.

.Beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak ilerleyen yaşlarda meydana gelebilecek hastalıkları önlüyor.



.Zerdeçalın sahip olduğu antiviral özellik vücudun bağışıklık kazanmasına yardımcı oluyor.



.Zerdeçal suyu düzenli olarak tüketildiğinde sindirim sistemi üzerinde çokça olumlu etki yaratıyor.



.En iddialı yanlarından birinin de zerdeçal suyunun kansere karşı vücudu koruması olarak görülüyor.

Kanser salgınına karşı zerdeçal tüketin

Zerdeçal deri, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri dahil çeşitli kanser tiplerine karşı korunmada yardımcı olup günümüzde tedavide destek olarak da kullanılmaktadır. Daha çok laboratuvar ve hayvan çalışmaları olmakla birlikte son yıllarda kanser hastalarında klinik çalışmalarda kurkuminin katkısı yoğun olarak araştırılmaktadır.

Beyninizin yaşlanmasına ve unutkanlığa karşı faydaları

Yaşam süresinin uzaması bunama ve Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların görülmesini artırdı. Hafıza sorunu yaşayan kişi sayısı çoğaldı. Zerdeçal beyinde amiloid plaklarının oluşumunu engellerken iltihap önleyici özelliği ile beyin hasarını azaltabilir. Erkenden sofralarımızda yer vereceğimiz zerdeçal ileride beyin hastalığı görülmesinin engellenmesinde yardımcı olabilir.

Zerdeçalın şeker hastalığına faydaları

Şeker hastalığının görülmesi şişman veya normal kilolu olan insanlarda giderek artmaktadır. Zerdeçal tek başına veya beraberinde karabiber ile birlikte verildiğinde kan şekeri ve kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olabilir. İnsülin direncinin azaltılmasıyla kan şekerlerinde de iyileşmeye destek olmaktadır.

Zerdeçalın sindirim sistemi faydaları

Zerdeçal sindirime yardımcı olan safra üretimini artırır. Toplumda sık görülen hazımsızlık yakınmalarını ve mide ekşimesini azaltır. Daha çok kadınları etkileyen hassas (spastik) bağırsak hastalığını yatıştıran zerdeçal, iltihabi bağırsak hastalıklarından ülseratif kolitin kontrol altına alınmasına yardımcı olur . Mide ülserlerinin tedavisinde de yardımcı olabilir. Özellikle h. piloriye bağlı gastritte faydalı olabilmektedir .

Zerdeçalın iltihap önleyici ve eklem ağrısını azaltıcı faydaları

Birçok insanda müzmin, iyileşmeyen iltihabi süreç bulunur. Günümüzde beslenme bozukluğu, hazır ve işlenmiş gıda tüketiminin artması, hareketsizlik ve şişmanlık bunun nedenleridir. Müzmin iltihap kanser, eklem romatizması, ülseratif kolit, kolesterol yüksekliği ve ağrı gibi sorunlara neden olabilir. Zerdeçal içerdiği kurkumin bileşiği ile iltihabi süreci önlemede fayda sağlayabilir

Zerdeçal kalp ve damar sağlığını destekler

Bilimsel araştırmalar, zerdeçalın damar kireçlenmesinin durdurulmasına, atardamarlarda plak oluşumunun azaltılmasına ve kan pıhtısı oluşumunun engellenmesinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Bu özellikleri ile kalp hastalığı, kalp krizi ve inmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Zerdeçal damar kireçlenmesine neden olan kötü kolesterol olan LDL’ nin düşürülmesine destek olur.

Kaynak: Ajanslar