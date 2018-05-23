Zerdeçal neden taze tüketilmeli? Nasıl tüketilir?

Hint safranı olarak da bilinen ve faydaları saymakla bitmeyen zerdeçal nasıl tüketilmeli, neden taze tüketilmeli sorularının yanıtı haberimizde bulabilirsiniz .

Hakkında birçok makale yazılan ve birçok araştırmaya da konu olan zerdeçal sağlık için çok yararlı bir gıdadır. Sindirim sistemi üzerinde büyük etkisi söz konusudur. Bağışıklık sistemini rahatlatan zerdeçal, boğazı rahatlatır ve öksürüğe iyi gelir. Lifli yapısıyla da metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermede de son derece etkin rol oynar. Bunlar sadece faydalarının bir kısmıdır. Vücut için oldukça yararlı olan zerdeçalın taze tüketilmesi konusunda da birçok öneri var. Antioksidan özelliğiyle bilinen zerdeçalın, yemeklerde, sağlık kürlerinde kullanılması son derece faydalıdır.

Zerdeçal neden taze tüketilmeli?

Taze zerdeçalın faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen zerdeçalın vücut için oldukça fazla yararı bulunmakta. Peki genel itibariyla zerdeçalın faydaları nedir?

Taze zerdeçalın yaklaşık olarak % 6 – 9’ u yağdır. Zerdeçal yağı da antikanser bileşen kurkuminin emilimini arttırarak vücudun maksimum yararlanmasını sağlar. Ayrıca sadece taze zerdeçalda bulunan uçucu yağ, kurkuminin yararını daha da arttırır. Toz halinde uzun süre bekleyen zerdeçalın içerdiği temek bileşen kurkuminin azalmasına sebebiyet verir.

Kansere karşı

Zerdeçal; deri, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri dahil çeşitli kanser tiplerine karşı korumacıdır ve hatta günümüzde kanser tedavisinde de kullanılmaktadır. İçerdiği doğal antioksidanların antikanser etkiden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Şeker hastalığına karşı

Günümüzde şeker hastalarının sayısı git gide artmaktadır. Bunu önlemek için de zerdeçal oldukça faydalıdır. Kan şekeri ve kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olur. İnsülin direncinin azaltılmasıyla kan şekerlerinde de iyileşmeye destek olmaktadır.

Sindirim sistemi

Zerdeçal safra üretimini arttırır. Sık görülen hazımsızlık ve mide ekşimesi sorunlarını giderir. Mide ülseri tedavisinde de kullanılabilir. Yalnız aşırı tüketilmemelidir. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi bunu da aynı şekilde yeterli olarak kullanmak gerekir.

Kalp ve damar sağlığı

Bilimsel araştırmalar sonucu zerdeçalın damar kireçlenmesinin durdurulmasına, atardamarlarda plak oluşumunun azaltılmasına ve kan pıhtısı oluşumunun engellenmesinde büyük rol oynadığı görülmüştür. Çağımızın hastalıkları olan şişmanlık, insülin direnci gibi hastalıkların tedavisinde de etkilidir.

Taze zerdeçal nasıl tüketilir?

Taze zerdeçal yapısı itibariyla birçok kullanım şekline, tarife uygundur. Taze zerdeçalı birçok yemekte, eti marine ederken, sebze çorbalarında, salatalarda, yeşil çaylarda kullanabilirsiniz. Taze zerdeçalın kabuğu soyulduktan sonra drahatça dilimlenip, rendelenebilir. Kabuğunu soymak için bir çay kaşığı yardımıyla ya da bıçak ile kazıyabilirsiniz.

Taze zerdeçal nasıl muhafaza edilir?

Zerdeçalı kabuğunu soyduktan sonra bal içinde 1 yıl kadar muhafaza edebilirsiniz. Bunun dışında bir kese kağıdındab buz dolabında da rahatlıkla saklayabilirsiniz. Taze zerdeçal 9 aya kadar derin dondurucuda saklanabilmektedir.

Kaynak: AjansHaber