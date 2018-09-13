Zargo Toure: Sabah ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok

Trabzonspor oyuncusu Zargo Toure, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, "Sabahları ezan sesiyle uyanmanın tarifi yok" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'un Lorient'ten tansfer ettiği ve kısa sürede hem takıma hem de şehre ayak uyduran Zargo Toure bir röportaj verdi.

Senegal'de dünyaya gelen ve futbola başlayan 28 yaşındaki stoper, pek çok vatandaşı gibi kariyerini Fransa'da şekillendirdi. Boulogne, Le Havre ve Lorient derken kendini bir anda Trabzonspor'da buldu.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Gelmeden önce İssiar Dia ile görüştüğünü belirten 28 yaşındaki stoper, "Trabzonspor'un serüveninde rol almak benim için harika bir duygu. Kulüp bana güvendi, antrenörler ve yöneticiler beni destekledi. Ben de onları mahcup etmemek için sabırsızım. Ayrıca gelecek sezon alacağımız sonuçlara göre Şampiyonlar Ligi'ne gitme hayalim var" dedi.

''NAMAZLLARIMI AKSATMAMAYA GAYRET EDİYORUM''

Sakatlığını atlattığını, Alanya maçında oynamak istediğini vurgulayan tecrübeli savunmacı,"Hocam görev verirse sahaya çıkacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Avrupa'nın çoğu ülkesinde bilinen ve Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğu herkes tarafından doğrulanan bir kulüpteyim. Daha önce de söylediğim gibi Türkiye benim ikinci evim. Müslümanların yaşadığı bir ülkede nefes alabilmek huzur veriyor. Bizler Müslümanız ve camilere gidip dua etmeliyiz. İşimden kalan vakitlerde namazlarımı aksatmamaya gayret ediyorum. Ezan sesi Allah'ın çağrısı olduğu için bir Müslüman için vazgeçilmezdir. Sabah onunla uyanmanın tarifi yok" ifadesini kullandı.

Zargo Toure, Trabzonspor'a kısa sürede uyum sağlarken Senegal'de bulunan kardeşi İbrahima'ya da formasını göndermiş. Senegal sokakları da artık bordo-mavi.

Kaynak: Ajanslar