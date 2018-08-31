Zam yoluna gitmeyen fırsatçılar gramajı düşürüyor

Döviz kurunu bahane eden fırsatçılar, bu kez rafta gramaj oyununa başvurdu. Gramajı düşürüp fiyatı sabit tutan markalar, göz göre göre tüketiciyi kandırıyor.

Döviz kurundaki yükselişi bahane eden fırsatçılar yine sahneye çıktı. Kimi elindeki ürünü stokluyor, kimi Türkiye'de üretilen ürünlere bile zam yapıyor, kimi ise gramaj oyunuyla vatandaşı kandırıyor.

ETİKETLERE ZAM YAPILDI

Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldı. Mağaza çalışanları gece yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirme telaşına düştü. Bazı uyanık şirketler ise fiyatlarını gramaj oyunuyla artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti. Gramajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan markalar, bir yandan da gerçek fiyatı olmasına rağmen ürünün fiyatının üzerine indirim yazıp vatandaşı bir kez daha kandırma yoluna gitti. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

KÜSURAT OYUNU

Türk halkının 100, 200, 250, 300, 500 ve 1000 gram olarak bildiği pek çok ürün 111, 225, 130, 40, 172, 960, 1440, 810 gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başlandı. Gramaj oyunu, özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata ve şarküteri ürünlerinde göze çarpıyor.

YASAL SUÇ

Sabah'ta yer alan habere göre; Tüketicileri Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu ise vatandaşın resmen kandırıldığını, bunun yasa önünde suç olduğunu belirterek, "Bir gramaj azaltma ya da zam varsa müşterinin bu konuda bilgilendirilmesi yasal zorunluluk. Gizli zam yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

KASAP BİLE STOK YAPIYOR



Fırsatçılar gıda ürünlerini stoklayarak daha fazla para kazanma yarışına girmiş durumda. Kırmızı et arzının arttığı Kurban Bayramı sonrasında bile birçok kasap, reyonlarına et koymuyor.

MÜŞTERİYİ KANDIRIYORLAR



Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek, markaların kur nedeniyle yüzde 10-30 arasında değişen zam geçişini rafa yansıttığını söyledi. "Ürün 80 gramken fiyatı artırmamak adına gramajı düşüren firmalar var. Ama bu şekilde müşteriyi kandırıyorlar. Bunu yapan firmaları uyardık, standardı bozmayın dedik" diyen Altunbilek, eylülde her şeyin dengeye oturacağını kaydetti.

SIKI TAKİP GELİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da dün yazılı bir açıklama yaparak fırsatçılara göz açtırmayacaklarını açıkladı. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler alınacağını vurguladı. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre bakanlık, Rekabet Kurumu, tüketiciyi koruma kurumları, sanayi ve ticaret odaları ve Alo 174'e gelen tüketici şikâyetlerini de dahil edeceği bir denetim sistemi kuracak. Özellikle son tüketici fiyatlarıyla mevcut ürünün içeriğinin fiyatıyla uyumu karşılaştırılacak. Haksız kazanç sağladığı belirlenen esnaf ve firmalara ciddi cezalar kesilecek.

Ekonomi 30 Ağustos 2018 12:23 Ticaret Bakanı Pekcan'dan önemli açıklama!Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Ajanslar