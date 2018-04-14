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Yüzyılın olayı Sivas'ta yaşandı! Sadettin Köpek Sivas'ı karıştırdı

Yüzyılın olayı Sivas'ta yaşandı! Sadettin Köpek Sivas'ı karıştırdı

Sivas'ta Diriliş Ertuğrul dizisinin 115. bölümünde tarihte de var olan Saadettin Köpek'in Sivas'a geleceğini öğrenen Sivaslılar, ona pusu kurmak için hem telefonla arayarak hem de sosyal medya üzerinden Belediye ile iletişime geçerek otobüs istedi.
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Yaşam 14 Nisan 2018 - 15:24

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