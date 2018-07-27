Yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması bu gece gerçekleşecek

21.Yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması bu gece gerçekleşecek. Tam ay tutulması ile birlik kızıl bir görünüme bürünecek ve Ay, Türkiye’den net şekilde görülebilecek.

Bu gece kanlı Ay tutulması Türkiye’den tamamen görünecek. Tam ay tutulması ile birlikte Ay, kızıl görüntüye kavuşacak. Gök yüzünde tamamen görsel bir şölene dönüşecek bu olayın tamamı ise Türkiye’den net bir şekilde izlenecek.

YÜZYILIN EN UZUN KANLI AY TUTULMASI

27 Temmuz günü gezegenimizin tek uydusu olan Ay, Dünya'ya hiç olmadığı kadar yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte içinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun süreli Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Kanlı Ay Tutulması, Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu nedenle Ay kırmızı renkte görünür.

Ay, Dünya çevresindeki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29,5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

Ay'ın 2 döngüsü arasındaki farkları; Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi esnasında değişen göreli konumu nedeniyle ortaya çıkar.

Kanlı Ay Tutulması sadece Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması esnasında yaşanır. Bu sırada, Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

TÜRKİYE'DE AY TUTULMASI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye’de kanlı Ay tutulması bu gece saat 20.10 civarında başlayacak. 22.30’a kadar net bir şekilde devam edecek. Tam tutulma anı 28 Temmuz 00.10'a kadar sürecek. Akabinde 02.30 civarında ise yarı gölgeli tutulma ile birlikte kanlı Ay tutulması son bulacak.

Ay’ın tutulma saatleri:

- Bu gece saat 21.25 Parçalı Tutulma başlangıcı

- Bu gece saat 22.30 Tam Tutulma başlangıcı

- Bu gece saat 23.22 Azami Tutulma

- 28 Temmuz saat 00.14 Tam Tutulma sonu

- 28 Temmuz saat 01.19 Parçalı Tutulma sonu

- 28 Temmuz saat 02.29 Kısmi Tutulma sonu

Kaynak: Ajanslar