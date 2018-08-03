Yüzerken üstünden tekne geçti: Ağır yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir teknenin fark etmeyerek yüzerken üzerinden geçtiği kadının omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde de derin kesikler oluştu.

Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde dün akşam denizde yüzerken üstünden teknegeçen Aysun Acar ciddi şekilde yaralandı.







OMURGA VE KABURGASINDA ÇATLAK OLUŞTU



Üzerine doğru gelen tekneden kaçamayan Acar’ın omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler oluştu.



"TEKNE ÇOK HIZLIYDI BENİ GÖRMEDi"



Kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Acar, “İskele olmadığı halde tekne 3 veya 4 haftadır duruyordu. Herkes zaten plajdaydı, çok açılmamıştım. Tekne çok hızlıydı, beni görmedi, kaçmaya çalıştım ama yine de kurtulamadım. Daha da kötü olabilirdi. Gereksiz tekneleri kaldırsınlar.” dedi.

Kaynak: ajanslar