Yüzde 100 yerli kurşun geçirmez zırh plakası yaptılar!

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Çağatay Kırıklar'ın bitirme tezi kapsamında 9 ay süren çalışmanın sonunda "kurşun geçirmez zırh plakası" imal edildi.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Çağatay Kırıklar'ın bitirme tezi kapsamında 9 ay süren çalışmanın sonunda "kurşun geçirmez zırh plakası" imal edildi.

Güvenlik güçlerince atış yapılarak denemesi gerçekleştirilen zırh plakaların, 50 ve 100 metre mesafelerdeki atış talimlerinde kurşun geçirmediği tespit edildi.

HEDEF GİYİLEBİLİR ZIRH



Özellikle güvenlik güçlerinin kırsalda ve açık alanda görev yaptığı sırada saldırı karşında korunması amaçlanarak üretilen, emsallerine göre daha hafif olan zırh plakasının, asker kıyafetlerinin içine yerleştirilerek giyilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin danışmanı Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ali Özer, yaptığı açıklamada, projenin yüksek lisans öğrencisi Çağatay Kırıklar'ın 4 yıl önceki başvurusuyla başladığını söyledi.

Güvenlik güçleri ve savunma sanayisi için kurşun geçirmez ve giyilebilir zırh plakası üretmeye karar verdiklerini anlatan Özer, şunları belirtti:

"Malzemelerin hafif, sert, ucuz maliyetli ve yerli olmasına dikkat ettik. Belirlediğimiz karışımlardan zırh plakası ürettik. Plakaların içerisinde sert seramikten takviye malzemesi var ve farklı pozisyonlarda konumlandırılmış durumda. Hem hafif malzemeyle çevrelendi hem de içerideki malzemenin de sertliğinden yararlanılarak atışlarda koruma gücü artırıldı." diye konuştu.

NATO STANDARTLARINDA TEST



Özer, projeyi kendi imkanları ve Sivas sanayisi yardımıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Projeyi Sivas Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığına sunarak yetkililerin görüşlerini aldıklarını aktaran Özer, şu bilgileri verdi:

"Zırhlı plakanın atış talimi Sivas Jandarma Özel Harekat Timi keskin nişancıları tarafından NATO standartlarında bir piyade tüfeği olan HK-33 ile yapıldı. Saniyede 895 metre çıkış hızındaki mermilerle denedik. Bu NATO'ya göre çok yüksek bir çıkış hızı, numunelerimizden daha sert ve yoğun olan plakalarımızın ikisinde mermi tutuş kabiliyeti yakaladık. Atış yapıldı ve malzememiz 50 metre mesafede performans sergiledi."

Özer, projenin önemine değinerek, "İleride bu plakayı daha küçük, hafif ve tekstile dizilebilecek şekle getirip askerlerimizin ve kolluk güçlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

Projeyi tanıtmak ve anlatmak için ilgili yerlerle görüşmeler yaptıklarını ve geri dönüş beklediklerini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Mutlaka bir sponsor bulup devam etmeyi planlıyoruz. Devletimizin de sağladığı imkanlarla plakaları mümkün olduğu kadar küçültüp, gramajlarını düşürüp, içerisindeki malzemeyi de daha sertleştirmek istiyoruz. Şu andaki plakamızın boyu 8, kalınlığı da yaklaşık 1,5 santimetre. Biz de mümkün olduğu kadar küçük, giyilebilir ve aralarında sadece dikiş boşluğu olan tekstil plakaları yapmayı planlıyoruz. Şu anda askerlerimizin giydiği kıyafetler 5-10 kilogram civarında ve teçhizat ağırlığı fazla. Uzun mesafede yürüyüşlerde askerlerimize zorluk veriyor. Biz de şimdilik 3,5-4 kilograma kadar düşürmüş durumdayız, daha da düşürmeyi planlıyoruz."

"HEDEFİMİZ BU ZIRHI ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK"



Projeyi hayat geçiren yüksek lisans öğrencisi Çağatay Kırıklar, üretilen plaklarda 50 metre atışlarda kurşun tutuşunda başarı sağladıklarına dikkati çekerek, "Alman piyade tüfeğiyle atışlarını yaptık. Sivas'ta keskin nişancılarımız atışları gerçekleştirdi. Çalışmamızı sonuçlandırdık." dedi.

Kırıklar, projedeki amaçlarının askeri ve polisi yerli üretimle korumak olduğunu ve zırhı tamamen yerli malzemelerden ürettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, bu zırhı ekonomimize ve ülkemize kazandırmak. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askerlerimizin de taleplerini göz önüne alarak ilerleyen zamanlarda daha geliştirerek ve küçülterek giyilebilir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Bir plakamız 120 gram, giyilebilir hale getirdiğimizde yüzde 50 oranında küçültme düşünüyoruz. Gramajı düşürdüğümüzde ve tekstil malzemesiyle birleştirdiğimizde yaklaşık 500-600 gram zırhtan bahsediyoruz.

Şu anki zırhlar ağırlığından dolayı askerlerimizin hareket kabiliyetini düşürüyor. Bizim üreteceğimiz plakalar sayesinde zırhlar çok hafif, esnek olacak ve askerlerimiz daha çok teçhizat taşıyabilecek. Uzun mesafe yürüyüşlerinde daha rahat edip daha az yorulacaklar ama en temel amacımız onların can güvenliğini korumak."

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge ve Teknik Hizmetler Dairesi'ne çalışmanın ön raporunu göndereceklerini aktaran Kırıklar, ön görüşme için talep beklediklerini ve destek alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA