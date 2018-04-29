Yüz Nakli Olan Recep Sert'in Kazadan Önceki Fotoğrafı İlk Kez Yayınlandı.

Son Dakika!
- Van'da askeri araç devrildi: 3 yaralı- 15:53
- EDOK davasında korgenerale müebbet- 15:59
- Beşitaş, Kadıköy'deki derbiye çıkmayacak- 20:32
- Devlet Bahçeli'den Güle uyarı!- 17:16
- Batman merkezli büyük operasyon! Biri CHP'li başkan 9 kişi gözaltında- 16:45
- Güngören'de silahlı saldırı- 16:37
- Kamışlı'da art arda patlama- 23:38
- Lice'de terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı- 21:55
- Akın Atalay 7 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı- 21:42
- CHP'den Abdullah gül açıklaması- 20:49
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Diriliş Ertuğrul Dizisini İzlerken Kendini Biraz Fazla Kaptıran Vatandaşlar
- Komşunun WiFi şifresini kırmak mümkün mü?
- Kore'de tarihi anlar yaşandı: Mutlu son
- Galata Kulesi renklendirildi
- Annesiz ayılara 'bebek' gibi bakıyorlar
- Bu hali dalga konusuydu ama o öyle bir değişti ki resmen şok
- Bu soruların cevabını kimse bulamıyor!
- Trump'ın 'çiftçi kız kardeşi' sosyal medyada olay oldu
- Diriliş Ertuğrul'dan izleyicilere kötü haber!
- Trump çifti arasında kriz! Melania'dan büyük tepki
- Sen Anlat Karadenize Bir Şok Daha
- Çok dikkatli bakın! Onu göremediyseniz çoktan öldünüz!
- Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata!
- Sen Anlat Karadeniz final mi yapıyor?
- Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi yayından kalkıyor!!!
- Cumali'nin büyük hatası!
- Sen Anlat Karadeniz setinde büyük skandal meğer gerçekten...
- Bakın ne yaptıklarından bu hale geldiler şok olacaksınız!..
- BUNU FARK ETTİNİZ Mİ?
- İşsizlere müjde! 10 bin TL kupon, 60 TL harçlık verilecek...
- Diriliş Dizisine Yeni karakterler dahil oluyor! Öyle bir isim var ki..
- ŞOK! Bakın reytinglerde neler oldu?
- Diriliş Ertuğrul filmi ne zaman yayınlanacak?
- Avrupa'da Türk düşmanlığı bitmiyor! İngiltere'den skandal görüntüler
- Aldatılan eşlerin akla hayale gelmeyen intikamları
- İşte OHAL ilan edilen ülkeler ve nedenleri!
- DENİZDE DOĞUM YAPTI! GÖRÜNTÜLER OLAY OLDU
- Diriliş Ertuğrul'un 115. bölümünde neler olacak? Ertuğrul Bey'e şok işkence
- İNANAMAYACAKSINIZ AMA GERÇEK! MÜGE ANLI'NIN KOCASI BAKIN KİM ÇIKTI..!
- DAHA İYİSİNİ GÖRMEDİNİZ! İŞTE FOTOĞRAF SANATINDA SON NOKTA!!
- BU BELİRTİLER VARSA YANDINIZ! VÜCUDUNUZDAKİ ÖLÜMÜN HABERCİLERİ
- Adını bile bilmediğiniz lüks otomobiller
- Dünyaca ünlü filmlerin şaşkına çeviren kamera arkası görüntüleri
- Kenan Işık'ın Son Hali.. Bakın Ne Halde ?
- Bombardıman sonrası Suriye!
- Samsung'tan öğrencilere özel internetsiz telefon
- Audi hayali gerçek yaptı!
- Yüzyılın olayı Sivas'ta yaşandı! Sadettin Köpek Sivas'ı karıştırdı
- 'Çocuklar Duymasın'da büyük şok! Hayatını kaybetti
- Afrin uçağına son anda binmekten vazgeçen 25 sanatçı!