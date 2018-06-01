Yüz kızarması nedenleri ve tedavisi

Kadın erkek fark etmeksizin yüzdeki kızarmalar kişiyi rahatsız eder. Peki yüz kızarması nedenleri ve tedavisi nedir? Ajanshaber olarak sizler için bu sorunun cevabını tüm detayları ile haberimizde sunuyoruz.

Genellikle kadınların şikayet ettiğini duyduğumuz yüz kızarması aslında erkeklerin de büyük bir problemi. Sinirlenme ve heyecanlanma gibi ani duygu değişikliklerinde bile bu kızarıklık kimilerinde biraz fazla olabiliyor. Peki yüz kızarmasının sebebi nedir, duygu değişimi olsun olmasın yüzdeki kızarma neden olur, yüz kızarması bir hastalık belirtisi midir? Yüz kızarmasının çözümü var mıdır, herhangi bir tedayiye başvurulmalımıdır, yüz kızarmasının tedavisi var mıdır? Yüz kızarması nedenleri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz her şey tüm detaylarıyla haberimizde!

Yüz Kızarması Kimlerde Görülür?

Yüz kızarmasında ana rolü oynayan sempatik sinir sistemi bizim bilinçli kontrolümüzde olmayan ve duygusal uyarılarla çalışan bir sistemdir. Hastalıklara bağlı olmayan (nedensiz) ani yüz kızarıklığı sempatik sinir sistemi aşırı çalışan veya anksiyete (kaygı) problemi olan kişilerde görülür. Bu kişilerde sempatik sistem duygusal uyarılara karşı çok hassas ve duyarlıdır.

Ani yüz kızarması erkek ve kadınlarda eşit oranda rastlanır. 10-20 yaş arasında anksiyete, sinirlilik ve hormonal aktiviteye bağlı olarak daha fazla görülebilir. Bazı kişilerde yüz kızarıklığı hiperhidroz denilen bölgesel aşırı terleme (yüz terlemesi, el terlemesi, koltuk altı terlemesi gibi) ile birlikte bulunabilir.

Yüz Kızarması Nedenleri

Yüz kızarıklığı, yanması neden olur? Yanak kızarması sebepleri nelerdir? Spor, soğuk, sıcak, sosyal fobi, heyecan, kaygı, hastalık kızarma yapar mı? Yüz kızarıklığı psikolojik midir?

Yüz kızarması; utanma, mahcup olma, suçluluk, suç işleme, kızgınlık, telaş, heyecan gibi duygu durumlarında doğal bir vücut tepkisi şeklinde ortaya çıkabilir. Yüz kızarmasının böyle önemli duygu durumlarında ortaya çıkması ve duygu durumu geçtikten kısa bir süre sonra kaybolması normal ve kabul edilebilir bir durumdur.

Ani duygu durum değişikliğinde adrenalin hormonu salgılanır ve vücut ısısı ani olarak artar. Vücudun ani artan sıcaklığı sempatik sistemi uyarır. Sempatik sistem yüzün kan damarlarını genişleterek kanı ısınmış kanı yüz bölgesine gönderir. Böylece yüzde ısınma hissi (sıcaklık) ve yüz kızarması ortaya çıkar.

Yüz kızarmasının diğer nedenleri Sıcak ya da baharatlı yiyecekler Alkol kullanımı Karsinoid Sendromu Diyabet ve kolesterolü tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar Yüksek ateş

Kısaca özetleyecek olusak yüz kızarmasının başlıca etkenleri:

1.Vücut ısısının artmasından dolayı damarların daha çok genişlemesi 2.Vücut ısınan kanı soğutmak için dış yuzeye yakın olan kısımlara daha çok pompalar ve kanın soğumasını sağlar. Bunun en güzel örneği koştugumuzda veya bizi terletecek derecede efor sarf ettiğimizde yüzümüzün, yanaklarımızın ve kulaklarımızın Kızarmasıdır. Soğuk havalarda durum tam tersine döner.Yani soğuyan vucudu, deriyi ısıtmak için dış yüzeylere daha çok kan pompalanır.Kış aylarında bu yüzden deride , yanaklarda, alında ve diğer vucudun dışarda kalan bölgelerde kızarmalar görülür. 4.Alerjik nedenlerden kaynaklanabilir. 5.Psikolojik Kaynaklı Yüz Kızarması Birçok insanda yüz kızarması tamamen psikolojik temellidir.Eğer yüz kızarmasına anlamsız bir yüz kızarması korkusu (eritrofobya) ya da sosyal bir fobi olan eleştirilme korkusu neden oluyorsa psikolojik tedavi yöntemi tavsiye edilir. Bunun dışında kaygı (anksiyete) bozukluğu da yüz kızarmasına neden olabilir. 6.Menopoz Yüz kızarmalarının en yaygın nedenlerinden biri de menopozdur. Menopoz çoğu kez ani sıcak basmalarına, kalp atış hızının artmasınave yüz kızarmalarına neden olur. 7.Rosacea Rosacea kronik bir cilt sorunudur. Yüzde kızarıklıklara ve minik, içi sıvı dolu şişlikler oluşmasına neden olur.

Yüz Kızarması Tedavisi

Fobiler için en yaygın kullanılan tedavi yöntemi bilişsel davranış terapisidir. Bilişsel davranış terapisi yardımcı olmayan ve gerçekdışı düşünmenin negatif düşünmeye yol açacağı fikrini esas alan bir tedavi yöntemidir. Bilişsel davranış terapisinin ilk amacı bu döngüyü kırmaktır.

İkinci amacı ise daha pozitif davranış kazanmaya yardımcı olarak, pozitif düşünmenin yeni yollarını keşfetmektir. Yanak ve burunda ortaya çıkan kırmızılığın çoğu kez yapısal olduğu zannedilir. 20'li yaşlardan sonra, yüz bölgesindeki kımızılık ve kılcal damar şikayetlerinin giderek artması pek çok kişiye rahatsızlık verir. Sıcak ya da soğuk hava değişiklikleri, güneş, stres, heyecan, sıcak içecekler, egzersiz, alkol yüzdeki kırmızılığı artırır. Yanak, burun ve çenede yaygın kılcal damarlar mevcuttur. Zaman içinde kılcal damarlar genişleyebilir. Bazı kişilerde ayrıca bu bölgelerde sivilce şikayeti eklenebilir. Rozaseye ait sivilceler değişik boyutlarda genellikle kırmızı, deriden kabarık oluşumlardır. Bazen uçlarında iltihap olabilir. Ciltte bir hassasiyet vardır. Yanma ve batma hissi olabilir. Pek çok kozmetik krem, losyon, temizleyici süt ve jeller bu hissi arttırabilir. Tüm bu şikayetler size rozaseyi hatırlatmalıdır.

Rozase sivilceleri tedavisi ağızdan alınan ilaçlar, sürme kremlerin kullanımı ile kontrol altına alınabilir. Güneşten korunmak çok önemlidir. Rozaseye uygun yatıştırıcı özeliği olan dermokozmetikler kullanılmalıdır. Rozaseye ait yüz kızarıklığı tedavileri lazer ve ışık tedavileri ile yapılabilir. Lazer tedavileri 2-4 hafta aralıklarla yapılabilir.En az 4 seans yapılması gereklidir. Genel olarak kızarıklık ve kılcal damarlarda büyük oranda gerileme sağlanabilir.

Kaynak: Ajanshaber