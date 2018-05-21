Yusuf Beyazıt kimdir? Yusuf Beyazıt nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yusuf Beyazıt kimdir? Yusuf Beyazıt nereli ve mesleği nedir? Yusuf Beyazıt hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yusuf Beyazıt kimdir? Yusuf Beyazıt nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yusuf Beyazıt Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Yusuf Beyazıt kimdir?

22 Aralık 1962'de Tokat'ta doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Zeyfişan'dır.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. TODAİE'de yüksek lisansını yaptı.

İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk babasıdır.