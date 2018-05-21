Yusuf Başer kimdir? Yusuf Başer nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yusuf Başer kimdir? Yusuf Başer nereli ve mesleği nedir? Yusuf Başer hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yusuf Başer kimdir? Yusuf Başer nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yusuf Başer Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Yusuf Başer kimdir?

Yusuf Başer, 10 Nisan 1965 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Babasının ismi Mehmet, annesinin ismi Ayişe'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yusuf Başer, Yozgat Baro Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Üyeliği, Türkiye Kızılay Derneği Yozgat Şube Başkanlığı, Dil ve Edebiyat Derneği Yozgat Şube Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ Yozgat İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı. 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Soruşturma Komisyonu, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu ve AK PARTİ Grup Disiplin Kurulu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Anayasa Komisyonu ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesidir.

İngilizce ve Arapça bilen Yusuf Başer, evli ve iki çocuk babasıdır.