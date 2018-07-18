Yurt dışında bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

Yurt dışında bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır sorusu bedelli askerlik yapacak vatandaşlar merak ediliyor. Yurt dışında bedelli askerlik başvurusu şartları nelerdir sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Dün AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından yapılan açıklamanın ardından bedelli askerlikle ilgili sorulan sorular artıyor. Birçok insan bedelli askerlikle ilgili aklındaki sorulara internette cevap arıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar yurt dışında bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Ajans Haber ekibi olarak sizler için yurt dışında bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir sorusuyla ilgili tüm detayları derledik. Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

YURT DIŞINDA BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AK Partili Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili "Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak" şeklinde konuştu. Açıklamaların ardında bedelli bekleyen binlerce vatandaş yurt dışında bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik konusuna ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bedelli askerliği torba yasada yer alacağını belirten Turan, "Yaş 25, ücret 15 bin TL, 25 gün de askerlik olacak" şeklinde konuştu. Vatandaşlar şimdi bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuruların ne zaman başlayacağı belli olmadı. Belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2014'te çıkarılan bedelli askerlikte başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılmıştı. 2018 bedelli askerlikte süreç aynen 2014'te olduğu işlemesi bekleniyor. Dolayısıyla başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor.

Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor. Bedelli askerlik kesin olarak tamamlandığında, bedelli askerlik başvuru formu e devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bir önceki bedelli askerlik ücreti Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası'na yatırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı en son bedelli askerlik açıklamasında bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı hesapların IBAN Numaraları'nı da duyurmuştu. Bedelli askerlik başvuru formu ve bedelli askerlik ile ilgili ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

28 GÜN ASKERLİK YAPMA ŞARTI

Şu anki bedelli teklifinin içeriğini değerlendirecek olan genel kurul olduğu belirtildi. Torba yasa teklifinde, 15 bin bedel, 25 yaş sınırı ve 28 gün askerlik yapma şartı geliyor.

Kaynak: AjansHaber