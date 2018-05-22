Yunus Kılıç kimdir? Yunus Kılıç nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yunus Kılıç kimdir? Yunus Kılıç nereli ve mesleği nedir? Yunus Kılıç hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yunus Kılıç kimdir? Yunus Kılıç nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yunus Kılıç Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Yunus Kılıç kimdir?

Yunus Kılıç, 1 Ocak 1965'te Kars'ta doğdu. Babasının adı Binali, annesinin adı Sultan'dır. Veteriner Hekim, Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yaptı.



Kafkas Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2000'de yardımcı doçent, 2003'te doçent, 2008'de profesör oldu. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda, Kars ve Kafkas Üniversiteleri Kalkınma Vakfının kuruluş çalışmalarında ve yönetiminde bulundu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hastalıkları ve yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve yetiştiriciliği, balık hastalıkları ve yetiştiriciliği, hayvan beslenmesi ve beslenme hastalıkları ile insanların paraziter hastalıkları konularında yayınlanmış 70'ten fazla makalesi bulunmaktadır.



İleri düzeyde İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber