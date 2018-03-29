Yunanlılardan Skandal Karar! "O" İsmi İade Etmediler..

Yunanistan'daki istinaf mahkemesi, Türkiye'nin DHKP-C'li terörist Hasan Biber için yaptığı iade talebini reddetti.

Atina’ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Nafplion şehrindeki İstinaf Mahkemesi, 9 terör örgütü DHKP-C üyesinden Hasan Biber’in de Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Atina terör örgütü DHKP-C üyesi Hasan Biberin de Türkiye'ye iadesine ret kararı verdi.



Böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan mahkemelerinin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 4’e çıktı.



Yunan mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazar Seçer ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.

Türkiye’nin, 19 Mart 2013’de AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na lav silahlı ve bombalı saldırılarda yer aldığı gerekçesiyle iadesini istediği Hasan Biber, aynı yıl Temmuz ayı sonunda mühimmat yüklü şişmeli bir botla Türkiye’ye giderken, Yunan Sahil Güvenlik kuvvetleri tarafından Sakız adası açıklarında yakalanmıştı.



Yunanistan Yüksek Mahkemesi 17 Aralık 2013’de Biber’in Türkiye’ye iade edilmemesini kararlaştırmıştı. Midilli Ağır Ceza Mahkemesi ise 2015’de Yunanistan’da işlediği suçlar için Biber’i 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Yaklaşık 2.5 yıl cezaevinde kalan Biber, son olarak Yunan polisinin geçen 28 Kasım’da Atina’da DHKP-C’nin üç ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda tekrar yakalandı.

Bu baskınlarda, bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri bulundu.

Tutuklu bulunan Biber ve diğer 8 DHKP-C üyesi, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.





Dünya 29 Mart 2018 08:35 ABD, PYD'yi;Kurtarmak İçin Kurdele KestiSuriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanda Suriye’nin Geleceği adlı bir sözde parti kuruldu. Yeni oluşumu ABD’li yetkililer son aylarda yoğunlaşan ziyaretleriyle şekillendirdi

Kaynak: Ajanslar