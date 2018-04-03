Yunanlılardan küstah Türkiye açıklaması

Çipras, ülkesi ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan krizlerle ilgili konuştu.



Çipras, "Türkiye provokasyonlarını sıklaştırdı, ilişkileri bozuyor" ifadelerini kullandı. Çipras, dış politikadaki sorunların çözümlenmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Çipras, Türkiye'yi 'çıkmaz sokak taktiklerini' bırakmaya çağırdıklarını belirtirken, tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının bir iyi niyet göstergesi olabileceğini söyledi.

Dünya 02 Nisan 2018 12:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya hamlesi Yunanlıları çıldırttıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti ve ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunması Yunan basınında geniş yer buldu.



DIŞİŞLERİ DÜN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dün, Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın "2 askeri siyasi amaç için kullanıyorlar" ifadesine sert tepki göstermişti. Yapılan açıklamada, "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ifadelerini kınıyoruz" denilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekilmişti.

Gündem 03 Nisan 2018 12:34 Yunanistan'dan bir skandal dahaYunanistan mahkemesi DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmemesini kararlaştırdı.

Kaynak: Ajanslar