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03 Eylül 2018 13:07 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2018 13:10

Yunanistan'nın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias yarın Türkiye'ye gelecek

Türkiye'nin son dönemde hafif gerilimli ilişkilere sahip olduğu Yunanistan'nın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias yarın İzmir'e gelecek.

Yunanistan'nın Dışişleri Bakanı Nikos Kocias yarın Türkiye'ye gelecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimli ilişkinin rayına oturtulması adına ikili diyalog yürütülecek. Yarın İzmir'e geleceği açıklanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile Bakan Mevlüt Çavuşoğlu görüşme gerçekleştirecek.

BAKANLIK DUYURDU

Resmi olarak Dışilşeri Bakanlığı'nın internet sitesinden duyrulan ziyaret için "iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi" notu yer aldı.

Dışişleri Bakanılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılmak üzere 4 Eylül 2018 tarihinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız da açılış törenine iştirak edeceklerdir.

 
İki Bakan, bu vesileyle ikili ilişkiler hakkında bir görüşme gerçekleştireceklerdir."

Etiketler: Dışişleri BakanıYunanistanİzmir


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