Yunanistan'ın Zakynthos adasında çökme yaşandı

Yunanistan'ın ünlü Navagio plajında çökme yaşandı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Yunanistan'ın Zakynthos adasında bulunan ünlü Navagio plajında çökme yaşandı.

Devasa büyüklükteki kayalar sahilde güneşlenen insanların olduğu alanda çöktü. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yaralanan 7 kişi tedavileri için hastanelere gönderildi.

Yetkililer yaralıların hayati tehlikesi olmadığını belirtti. Kurtarma ekipleri, enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Karadan ulaşımın olmadığı Navagio'ya, her yıl yüz binlerce yabancı turist geliyor.