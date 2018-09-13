Son Dakika!
13 Eylül 2018 17:06 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 17:08

Yunanistan'ın Zakynthos adasında çökme yaşandı

Yunanistan'ın ünlü Navagio plajında çökme yaşandı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Yunanistan'ın Zakynthos adasında çökme yaşandı

Yunanistan'ın Zakynthos adasında bulunan ünlü Navagio plajında çökme yaşandı.

Devasa büyüklükteki kayalar sahilde güneşlenen insanların olduğu alanda çöktü. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Yaralanan 7 kişi tedavileri için hastanelere gönderildi.

Yetkililer yaralıların hayati tehlikesi olmadığını belirtti. Kurtarma ekipleri, enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Karadan ulaşımın olmadığı Navagio'ya, her yıl yüz binlerce yabancı turist geliyor.

Etiketler:


0Yorum Yap