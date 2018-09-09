Yunanistan'ın gözaltına aldığı 2 asker iade edildi

Son dakika! TSK, Yunanistan'ın sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Türk askerinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan'da gözaltına alınan 2 Türk askerinin iade edildiğini açıkladı.

İŞTE TSK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz, kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz, Yunan makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir."