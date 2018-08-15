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15 Ağustos 2018 15:50 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 16:25

Yunanistan'dan yeni Türkiye açıklaması!

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulosi "Silahlı kuvvetlerimizin iki mensubunun serbest kalması Türk makamları tarafından yapılan temel bir hukuki işlem." açıklamasında bulundu.

Yunanistan'dan yeni Türkiye açıklaması!

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de  tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilmesinin  "mutluluk verici bir  gelişme" olarak değerlendirdi. 

Pavlopulos, Yunanların ikinci büyük dini bayramı olan Meryem Ana'nın  yıl dönümüyle ilgili kutlamalar için gittiği Karpathos Adası'nda yaptığı  konuşmada, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan  ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAYRAMA DENK GELDİ

Bu yılki Meryem Ana Bayramı'nın, 2 Yunan askerin tahliye edilmesine  denk geldiğinin altını çizen Pavlopulos, "Meryem Ana'nın ölüm yıl dönümü  bayramının silahlı kuvvetlerimizin iki mensubu Dimitris Kuklacis ve Aggelos  Mitredotis'in serbest bırakılmasına denk geldiğini vurgulamadan edemem. Bu  vesileyle, bu mutlu gelişmenin Türk makamları tarafından yapılan temel bir hukuki  işlem olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bu, aynı zamanda, Türkiye'nin, her  zaman bu yönde hareket ettiğini fiilen kanıtlayan, Yunanistan ile dostluk ve iyi  komşuluk atmosferini sağlayabilmesi için bundan sonra izleyebileceği ve izlemesi  gereken yolu gösteriyor." diye konuştu.

Pavlopulos, Yunanların Türk halkının sorunlarını bildiğini ve  dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Çünkü biz Yunanlar, Türk halkının sorunlarını biliyoruz. Onlar da zor  anlar yaşıyor, biz bunu biliyoruz ve bizim dayanışmamızdan daha fazlasını  bulamayacaktır. Yeter ki, bizim samimiyetimize ve dostluğumuza inansınlar. İlk  olarak biz inanıyoruz ki, bu karar ile yeni bir süreç başlıyor."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: yunanistan


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