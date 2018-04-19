Yunanistan'dan skandal karar! 8 Darbeciden biri serbest
Yunanistan Danıştayı, 8 firari darbeci FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.
Türkiye'den kaçan FETÖ'cüleri besleyen Yunanistan bir skandala daha imza attı.
YUNAN'DAN SKANDAL KARAR
Yunanistan Danıştayı, 8 firari FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı aldı.
15 TEMMUZ'DA YUNANİSTAN'A KAÇTILAR
8 FETÖ'cü asker 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçarak sığınma hakkı istemişti. Firari askerler 15 Temmuz'dan beri Yunanistan'da tutuklu halde bulunuyor.
YUNANİSTAN FETÖ'CÜLERİ TESLİM ETMİYOR
Öte yandan Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar verdi.
Kaynak: ajanslar