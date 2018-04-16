Yunanistan'da ortalık toz duman! Olaysız günleri yok

ABD ve müttefiklerinin Suriye'de yaptığı son operasyon Atina'da protesto edildi.

Amerika bayraklarının yakıldığı gösteride yaklaşık 7 bin kişi Sintagma Meydanı'nda toplanarak ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Protesto yürüyüşünde "Yankee go home", "Kahrolsun NATO ve üsleri" sloganları atıldı.

HEYKEL SAVAŞI

Göstericiler Eski ABD Başkanı Harry Truman'ın heykelini de yıkmak istedi. Yunan polisi heykelin yıkılmasını önlemek için göstericilerin arasında copla daldı. Polisin sert müdahalesiyle birçok gösterici yaralandı.

Gündem 16 Nisan 2018 15:58 Rusya'dan çok kritik 'Macron' açıklaması!Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'ye gerçekleştirdikleri saldırı ile Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiyi bozduklarını belirtmişti. Kremlin bu iddiaları yalanladı.

Kaynak: Ajanslar