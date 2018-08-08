Yunanistan'da kriz sürüyor: AB 15 milyar euro daha verdi!

Avrupa İstikrar Mekanizması Başkanı Regling, AB maliye bakanlarının 22 Haziran'da onayladığı Yunanistan'ın finansman ihtiyaçları için verilen 15 milyar euroluk yardımın teslim edildiğini açıkladı.

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling, AB maliye bakanlarının 22 Haziran'da onayladığı Yunanistan'ın finansman ihtiyaçları için verilen 15 milyar euroluk yardımın teslim edildiğini açıkladı.

9.5 MİLYONU NAKİT



Bu miktarın 9.5 milyonluk kısmı nakit ihtiyacı için veilirken 5.5 milyonluk kısmının ise iç borç ödemelerinde kullanılacağı kaydedildi.

22 AYLIK FİNANSMAN



Söz konusu bu yardımla Yunanistan'ın 14, 5 milyon olan nakit rezervinin 24 milyar euroya ulaştırılması bekleniyor.

Bu miktarın ülkenin ihtiyaç duyduğu 22 aylık finansman ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar