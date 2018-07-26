Yunanistan'da çıkan yangın faciasının nedeni belli oldu

Yunanistan'da çıkan yangın faciasının nedeninin yanan elektrik kablosu olduğu açıklandı.

2 gün önce komşu Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki liman kenti Rafina civarında büyük bir yangın faciası başladı.

Ormanlık alanda çıkan yangınların sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle kısa süre içerisinde yerleşim bölgelerine sıçraması, yüzlerce insanın alevler içerisinde mahsur kalmasına yol açtı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR

Yangında 82 kişi hayatını kaybederken yüzden fazla kişi yaralandı. Ölü sayısının artacağı ifade ediliyor.

FACİANIN SEBEBİ ELEKTRİK KABLOSU



Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yangında kundaklama şüphesi olduğunu söylemişti ama facianın nedeninin yanan elektrik kablosu olduğu açıklandı.

Kaynak: Ajanslar