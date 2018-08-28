Yunanistan'da askeri uçak düştü

Yunanistan basını tarafından, Yunanistan'da askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Tripoli kentindeki hava üssünden kalkan T2 tipi askeri eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra radardan kayboldu.

PİLOTLARDAN BİRİ KURTARILDI

Yapılan araştırmalarda uçağın Sparti bölgesine düştüğü belirlendi.



Uçakta bulunan pilotlardan biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmaları sürüyor.



Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Ajanslar