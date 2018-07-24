Yunanistan'da 3 günlük yas ilan edildi!
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında ölü sayısı 77'yi aştı.
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında ölü sayısı 77'yi aştı. Yangın felaketi açısından 2007'den bu yana en kötü dönemini yaşayan ülkede 3 gün yas ilan edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
YARDIMA HAZIRIZ
Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.
ORMANLAR YANIYOR
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
DENİZE SIĞINDILAR
Yangın felaketinden kaçmaya çalışanlar, deniz kenarlarına akın etti.
Denize girerek alevlerin etkisinden kurtulmaya çalışanlar büyük zorluk içerisinde.
OHAL'in ilan edildiği bölgede insanlar yardım bekliyor. Hükümet çaresiz bir şekilde Avrupa Birliği'nden yardım istedi.
Kaynak: AA