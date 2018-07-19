Yunanistan'a geçmek istiyorlardı: 1 kadın ve 3 çocuk kayboldu

Edirne'deki Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişinin bulunduğu tekne devrildi. Teknenin devrilmesi sonucu 1 kadın ve 3 çocuk kayboldu.

Meriç Nehri üzerinden bu sabah Yunanistan’a geçmeye çalışan dokuz Türk vatandaşının teknesi devrilince, beş kişi karaya çıkmayı başardı; ancak, bir kadın ve üç çocuk sularda kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Teknede bulunanlardan birinin Avusturya’da yaşayan akrabasını araması üzerine olay hakkında Yunan makamlarına İnterpol’den de mesaj gönderildi.

Thurios bölgesinde yaşanan olay ile ilgili soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar