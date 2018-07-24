Yunanistan yanıyor: Türkiye'den ilk açıklama yapıldı!

Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde öğle saatlerinde çıkan büyük orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde öğle saatlerinde çıkan büyük orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, Kineta'nın Galini, Panorama ve Marula yerleşim alanlarını sarınca itfaiye, bölge sakinlerinin evlerini terk etmelerini istedi.

BİNLERCE DÖNÜM ORMAN VE ONLARCA EV YANDI



Bölgede, binlerce dönümlük çam ormanının yanı sıra 30'dan fazla ev, bir otel ve hayvancılık tesisleri kül oldu. Yangın Atina-Korinthos karayoluna ulaşınca yol trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Attika'nın doğusunda bulunan Mati, Neos Vuças, Rafina ve Ntaou Pendelis sayfiye yerleri alevlere teslim oldu. Büyük bir hızla ilerleyen yangın, yerleşim yerlerini sarınca bölge sakinler evlerinden tahliye edilerek deniz kenarına taşındı. Mahsur kalanlara yardım etmek üzere birçok gemi yardıma koştu.

50 KİŞİ ÖLDÜ, 156 KİŞİ YARALANDI



Yapılan açıklamalara göre, Neos Vuças ve Rafina sayfiye yerinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 156 kişinin yaralandığı bildirildi. Mati bölgesinde ise evlerin yüzde 90'ı kül oldu. Nea Makri Belediye Başkanı, yangının Ayia Marina yerleşim yerine girdiğini açıkladı.

ÇİPRAS, BOSNA-HERSEK ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ



Yunan Başbakanı Aleksis Çipras durum değerlendirmesi yapmak üzere bulunduğu Bosna-Hersek'ten acilen Atina'ya döndü.

"YANGINLARIN ÇIKIŞ ŞEKLİ ŞÜPHELİ"



Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor." dedi.

Attika bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. İtfaiye sözcüsü, Yunanistan'ın yurt dışından yardım istediğini açıkladı.

YARDIMA HAZIRIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.

Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

ORMANLAR YANIYOR



Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

DENİZE SIĞINDILAR



Yangın felaketinden kaçmaya çalışanlar, deniz kenarlarına akın etti.Denize girerek alevlerin etkisinden kurtulmaya çalışanlar büyük zorluk içerisinde.

OHAL'in ilan edildiği bölgede insanlar yardım bekliyor. Hükümet çaresiz bir şekilde Avrupa Birliği'nden yardım istedi.

Kaynak: Ajanslar