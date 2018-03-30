Yunanistan kaşınıyor! Tatbikata bakın isim verdiler

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dün 12 Adalar bölgesinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde ani müdahale tatbikat yaptı ve tatbikatın adını bakın ne koydu...

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dün 12 Adalar bölgesinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde ani müdahale tatbikatı adı altında deniz tatbikatı yaptı. Yunanistan’ın tatbikata Osmanlı gemilerini yakanların isimlerini verilmesi dikkat çekti.

Fırkateyn ve kruvaziyerlerden oluşan donanma filosu ile Ege’ye açılan Yunan deniz kuvvetlerinin tatbikata verdiği isim ise dikkat çekti. Yunanistan tarafı, tatbikata 1821’de Osmanlı Donanması’nı yakan Yunan askerlerine verilen, kundakçı anlamına gelen

“Pirpolidis” adını verdi. Türkiye ile Yunanistan arasında KKTC çevresinde ve DoğuAkdeniz bölgesinde doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle bir süredir gerilim yaşanıyorken Yunan tarafının bu hamlesini uzmanlar, gerilimi tırmandıracak bir hamle olarak yorumluyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un tweet ile duyurduğu tatbikata hava ve kara unsurları da katıldı. 12 Adalar bölgesinde başlatılan tatbikata “işgal edilmiş” bir adanın önce havaalanından başlayarak tamamının kurtarılması senaryosu uygulanıyor.

60 GEMİ YAKMIŞLARDI

Yunanistan’da 1821 yılında başlayan bağımsızlık ayaklanmaları hem karada hem de denizde bir dizi çatışmaların yaşanmasına neden oluyordu. O dönem Ege’deki deniz korsanlarının çoğu Yunanlıydı. Bu dönemde Yunanlı korsanlar Osmanlı donanmasına yaptıkları saldırılarda ciddi zararlar verdiler.

Ancak en büyük saldırı 1827’de Navarin Limanı’nda yaşandı. Osmanlı Donanması’nın ayaklanmaları bastırmak için kara birliklerine malzeme götürmek için Navarin Limanı açıklarına demirledi.

20 Ekim 1827 günü de hiç beklenmedik bir anda Osmanlı-Mısır donanmasını yakılarak yok edildi. Osmanlı-Mısır donanmasından 60 kadar gemi dört saat içinde yandı. 6000 kadar Türk ve Mısırlı asker öldü ve 4000 kadarı da yaralandı.