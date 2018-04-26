Yunanistan FETÖ'cü Özkaynakçı'yı ev hapsinde tutacak

15 Temmuz'da firar eden darbeci Süleyman Özkaynakçı'ın serbest bırakılmasının ardından yeni bir karar daha çıktı. Darbeci Özkaynakçı ev hapsinde tutulacak.

Yunanistan, FETÖ’nün darbe girişiminden bir gün sonra Dedeağaç’a kaçan sekiz darbeci askerden Süleyman Özkaynakçı’yı ikinci kez serbest bırakmıştı. Karara göre Özkaynakçı sıkı denetim altında tutulacak ve her gün karakola götürülerek imza atacak.

Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz’dan bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç’a firar eden FETÖ’cü 8 askerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’nın sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

'Çok sıkı gözetim' koşulu

Yunan Hükümeti’nin, Özkaynakçı’ya tanınan iltica hakkı kararının ertelenmesi talebini görüşen Danıştay, talebi kabul etmedi. Danıştay, Özkaynakçı’ya iltica hakkının iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı vereceği 4 Mayıs’a kadar darbeci askerin çok sıkı gözetim altında serbest bırakılmasına karar verdi.

Kararda “Tutukluluk ile eşdeğer olmamakla birlikte, devletin, Özkaynakçı’yı sıkı gözetim ve koruma altında tutmak için her türlü tedbiri alacağı” belirtildi. Özkaynakçı’ya seyahat belgesi verilmeyecek.

Devlet darbeci askerin kaldığı evi bilecek. Özkaynakçı her gün karakola götürülerek imza atacak.

7 askerlerle ilgili haber bekleniyor

Haberde, serbest bırakılan askerin, darbecilerin Türkiye’den kaçışında kullandığı helikopterin yardımcı pilotu olduğu belirtilirken, daha önce iltica başvuruları alt komisyon tarafından reddedildikten sonra üçüncü derecedeki komisyona başvuruda bulunan diğer 7 askerle ilgili kararın açıklanmasının beklenildiği kaydedildi.

Yunan basınına göre hükümet, İltica Komisyonunun bu kararının iptali için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Ajanslar