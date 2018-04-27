Yunanistan'dan son skandal: Darbeci FETÖ'cüye özel helikopter!!!

Yunanistan ev sahipliği yaptığı FETÖ'cü darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’yı özel helikopter tashih etmesi yetmiyormuş gibi “1 numaralı korunan hedef” ilan etti.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan FETÖ’cü 8 askerden Özkaynakçı’nın korunması için polis helikopteri bile tahsis edildi.

Yunan medyasına göre, Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) , Yunan Milli İstihbarat Teşkilatı (EYP) ve Teröre Karşı Mücadale Dairesi yetkilileri, Danıştay’ın kararından sonra peşpeşe toplantılar düzenleyerek alınacak tedbirleri belirlediler.



YUNAN BASININDAN ABARTILI ÖNLEMLER

Önce, darbeci askerin Atina dışında kalacağı müstakil ev bulundu. Eve güvenlik kameraları ve telefon izleme cihazları yerleştirildi. Ardından evin nasıl korunacağı planları yapıldı. Koruma görevini üstlenecek yaklaşık 90 polis belirlendi.

10 KESKİN NİŞANCI YUNAN POLİS GÖREV YAPACAK

Yaklaşık 1 hafta süren hazırlıkların tamamlanmasından sonra da Özkaynakçı, Perşembe günü büyük bir gizlilikle eve götürüldü. Alının güvenlik önlemleri çerçevesinde, evin civarında 10 keskin nişancı polis 24 saat görev yapacak.

Kaynak: ajanslar