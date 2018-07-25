Yunan piskopos: Yangın ateist Çipras'a tanrının cezası

Yunanistan Başpiskoposu Metropoliti Amvrosios, ülke tarihinin en büyük yangını için, "Bu yangın ateist Başbakan Çipras'a tanrının bir cezası. Ateistlikleriyle tanrının gazabını çekiyorlar" açıklamasında bulundu.

Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.

''BU YANGIN ATEİST ÇİPRAS'A TANRININ CEZASI''

Başpiskopos Metropoliti Amvrosios ise Yunanistan'ı saran yangın hakkında Başbakan Çipras'ı suçladı. Amvrosios şöyle konuştu:

''Bu yangın ateist Başbakan Çipras'a tanrının bir cezası. Ateistlikleriyle tanrının gazabını çekiyorlar.''



79 KİŞİ ÖLDÜ 100'DEN FAZLA KİŞİ KAYBOLDU



Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 79 kişi öldü.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

İHLALLER TEPKİ ÇEKTİ

İhmaller nedeniyle yangının büyük bir faciaya dönüşmesi Çipras hükümetinin hedefe konmasına neden oldu.

Hükümete yönelik en ilginç eleştiri ise polistik değil, dini bir isimden geldi.

Kaynak: Ajanslar