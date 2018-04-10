Yunan basının iddiasını Başbakanlık yalanladı

Yunan basını, Ege’de On İki Ada bölgesinde, Karaada’daki (Ro) Yunan askerlerinin, pazartesi gecesi saat 22.30 sularında bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine izli mermilerle ve ters istikamette uyarı ateşi açtıkları etmişti.

Yunan basını, Ege’de On İki Ada bölgesinde, Karaada’daki (Ro) Yunan askerlerinin, pazartesi gecesi saat 22.30 sularında bir Türk Sahil Güvenlik helikopterine izli mermilerle ve ters istikamette uyarı ateşi açtıkları etmişti. Söz konusu iddia Başbakanlık kaynakları tarafından yalanladı.

YUNAN İDDİASI



Yunan medyasındaki haberlerde, Karaada’daki Yunan askerleri, bölgede bir helikopter uçtuğunu çıkardığı gürültüden fark ederek durumu üst makamlara bildirdikleri ve Türk helikopterine uyarı ateşi açma yönünde talimat aldıkları iddia edilmişti.

BAŞBAKANLIK KAYNAKLARI YALANLADI

Söz konusu iddialar, başbakanlık kaynaklarınca yalanlandı.

Kaynak: Ajanslar