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09 Ağustos 2018 10:01 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 10:05

Yüksekova'da polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü an

Yüksekova'da zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polisi şehit eden, 8 polisi yaralayan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yüksekova'da polisi şehit eden teröristlerin öldürüldüğü an

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 Ağustos günü Meşkan Tepe Üs Bölgesi'nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu bir polis şehit düşmüş, 8 polis yaralanmıştı.

2 PKK'LININ SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

Saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'lı teröristin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Çamdalı kırsalında olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonla 2 PKK’lı teröristin saklandığı sığınak imha edildi. Operasyon anı kameralar tarafından kaydedildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Şehit polisPKK


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