Yük hayvanının üzerinde binlerce av tüfeği fişeği bulundu

Hakkari'de jandarmanın devriye görevi sırasında, Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanı üzerindeki torbalarda 42 bin 525 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, Şemdinli ilçesi Hacıbey Mahallesi Cemekürk Mezrasında, Türkiye- Irak sınır hattında yük hayvanı tespit etti.

YÜKTEN BİNLERCE AV TÜFEĞİ FİŞEĞİ ÇIKTI



Ekipler tarafından durdurulan ve yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen yük hayvanının üzerindeki torbalarda 42 bin 525 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Ajanslar