Yücel Menekşe kimdir? Yücel Menekşe nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Yücel Menekşe kimdir? Yücel Menekşe nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

2001 yılında kurulan ve o dönem AK Parti’nin kuruluşu ile aktif siyaset hayatına merhaba diyen Yücel Menekşe siyaset hayatına 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerine AK Parti Nevşehir milletvekili aday adaylığı ile devam ediyor. AK Parti’nin kurulmasının ardından siyasette oldukça aktif roller alan Yücel Menekşe uzun yıllar Nevşehir Belediye Başkan vekili olarak da görev yaptı. Özel Kardelen Koleji Yönetim Kurulu başkanlığı devam eden Yücel Menekşe, Nevşehir kamuoyu tarafından yakından tanınan ve sevilen isimlerin başında gelmesi dikkatlerden kaçmıyor.



İşte AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe’nin kendi dilinden özgeçmişi;



01.04.1963 tarihinde Nevşehir’ de doğdum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans mezunu ve orta derecede İngilizce bilmekte olup 3 kız çocuk babasıyım.



1985 yılında ülkemize henüz yeni girmiş olan bilgisayar sektöründe, mesleğim olan bilgisayar programcılığını yapmak ve geliştirmek üzere Bursa’ ya gittim. Burada Cobol, Pascal, Fortran VII programlama dillerini kullanarak sektörel programlar yazmak suretiyle çalıştığım kuruma hizmet ettim ve aynı zamanda kurumda programlama dillerinin eğitimini vermek suretiyle birçok insanın bu dilleri öğrenmesine ve 9 aylık sertifika almasına vesile oldum.



1985 – 1989 yıllarında sektörün hız alması ve Karadeniz Bölgesinde ihtiyacın karşılanmasını teminen Trabzon’ a gittim, 1 yıl boyunca yazılım ve program alanında çalışmalarımı sürdürdüm. Trabzon’ da bilgisayar eğitimi veren Galaksi Bilgisayar Eğitim A.Ş.’ de ve şubelerinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptım.



1989 yılında memleketim Nevşehir’ e döndüm. Nevşehir’in ilk bilgisayar firması olan Alfa Bilgisayar Ltd. Şti.’ni kurdum. O tarihlerde henüz Nevşehir’ de üniversite kurulu olmadığından, Erciyes Üniversitesi’ ne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulunda bilgisayar derslerine girdim. Alfa Bilgisayar ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen meslek edindirme eğitim programlarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptım.



Bilgisayar sektörünün gelişmesi ve hızla ilerlemesi çerçevesinde Ülke genelinde ciddi markaların bayiliğini yapan 6 bayi ile bir konsorsiyum oluşturarak, 1999 yılında Ülke geneline hitap eden ve Kayseri merkezli olan Kare Bilgisayar A.Ş.’ nin kuruluşunda bulundum. Ülke genelinde 600 bayisi bulunan Kare Bilgisayar A.Ş. ortağı ve kurucusuyum



1994 tarihinde 31 ortaklı ve yine Nevşehir’ in ilk özel okulu olan eski adıyla Damat İbrahim Paşa Koleji, yeni adı ile Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Üyesi oldum. 1999 yılında bıraktığım Kardelen Koleji yönetim kurulu üyeliğini, 2001 kriziyle iflas eden kurumun Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Temsilciliğine getirildim. 400 öğrencisi kalan ve toplam 70 çalışanı ile birlikte iyi bir kriz yönetimi sergileyerek, Kardelen Kolejini Nevşehir’ in en iyi Özel Eğitim Kurumu olmasına vesile oldum. Şu an itibari ile 1100 öğrencisi ve 150 çalışanı ile birlikte hizmet vermektedir. Halen Özel Kardelen Kolejinin Yönetim Kurulu Başkanıyım.



Nevşehir Merkez ve İlçeleri dahil olmak üzere Üniversite sınavlarında başarılı olan ve İl dışında okuyan öğrencilere özel burs verilmesini sağlamak adına Nevşehirli iş adamları ile birlikte kurduğumuz Nevşehir Eğitim Derneğinin kurucular kurulunda yer aldım. Uzun dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Bursların tamamının Kredi Yurtlar Kurumu aracılığı ile verilmesine ilişkin yasal düzenleme yapıldıktan sonra Derneğimiz fesih edildi.



1998 yılında Nevşehir Üniversitesi Vakfının Mütevelli Heyeti içerisinde yer aldım. Uzun yıllar Nevşehir’ de müstakil bir Üniversite kurulması için yoğun çabalarda bulundum. Nevşehir Üniversitesin kurulması ve adının Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi ile geçen süre zarfında, Vakfın tüzel kişiliği devam etmekte olup Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliğine’de devam etmekteyim.



14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'nin kuruluşu ile Partinin üyesi ve aktif olarak sürekli olarak içerisinde oldum. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde kontenjandan 1. Sıra Belediye Meclis Üyeliği’ ne, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde yine kontenjandan Belediye Meclis Üyeliğine ve Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliğine, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde tekrar Belediye Meclis Üyeliğine seçildim. 10 yıl kesintisiz Nevşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptım.



2009 - 2013 tarihinde yapılan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Meclis Üyesi olarak bir dönem görev yaptım ve bir sonraki dönem için kendi isteğimle ayrıldım.



2002 yılından 2015 yılına kadar geçen süre içerisinde Nevşehir genelinde mahalli ve idari yöneticiler ( Vali, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşları vb. kurumlar ) arasında diyalog eksiklikleri, kopukluklar ve benzeri anlaşmazlıklardan gönüllük esasına dayalı çözüm üreten ve tarafları barıştıran, kaynaştıran ve gerektiğinde en doğru ve akıllı yolun bulunmasında ikna edici olarak roller üstlendim.



Yurtdışı tecrübesi ise Nevşehir Belediyesi ve UN - Habitat ile İlimizde 2004 yılında yapılan Dünya Barış Konferansı sözleşmesi için Kenya’ nın başkenti Nairobi’ de protokol imzalamaya yine Nevşehir Belediyesi ile ABD’ nin New Mexico Eyaleti’ nin Başkenti olan Sante Fe ile Nevşehir Belediyesi’ nin kardeş şehir olma protokolünün imza törenine Nevşehir Belediye Başkanı Hasan ÜNVER’ in teklifi üzerine Başkan Vekili olarak katıldım. Bu programı aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz sayın Mustafa ATAŞ bey ve Adıyaman Milletvekilimiz sayın Ahmet AYDIN beylerle birlikte yürüttük. Avrupa’ da Almanya ve Hollanda, Asya’ da Singapur ve Tayvan’ da ticari amaçlı, ayrıca Rusya, Mısır ve Suriye’ ye ise turistik amaçlı seyahatlerim oldu.





